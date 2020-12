Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola refroidit déjà Zidane pour Pogba !

Publié le 8 décembre 2020 à 10h00 par A.C.

Mino Raiola a déjà évoqué une possible destination pour Paul Pogba... et ce n’est pas le Real Madrid !

Le feuilleton Paul Pogba est bel et bien lancé. Les extraits de l’entretien accordé par Mino Raiola à Tuttosport ont rapidement fait le tour du monde. L’agent du champion du monde français a été clair : entre Pogba et Manchester United, c’est fini. De quoi alerter les courtisans du milieu, comme le Real Madrid, ou Zinedine Zidane a plusieurs fois tenté de le recruter ces dernières saisons. Mais il ne faut pas oublier la Juventus, qui rêve d’un retour de Pogba depuis son départ en 2016.

« Oui, Pogba peut revenir à la Juventus »