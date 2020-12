Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix du départ de Paul Pogba déjà fixé ?

Publié le 8 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Depuis la sortie retentissante de Mino Raiola, l'avenir de Paul Pogba semble scellé. Le champion du monde devrait rapidement quitter Manchester United, annoncé dans le viseur du Real Madrid. Mais la Juventus aurait même préparé son opération financière...

De retour à Manchester United en 2016, Paul Pogba n'y a jamais vraiment exploité son plein potentiel. Sous le feu des critiques, notamment par ses entraîneurs successifs, l'international français n'est pas en odeur de sainteté chez des Red Devils qui l'ont racheté 105M€, quatre ans après un départ libre. Mais le milieu aussi serait inquiet de sa situation, comme l'a confirmé Mino Raiola, son agent, dans un entretien accordé à Tuttosport . « À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato » .

50M€ et une baisse de salaire ?