Foot - Mercato

Mercato : Les jeux sont faits pour Paul Pogba !

Publié le 8 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Malheureux à Manchester United selon son agent, Paul Pogba devrait plier bagage dès cet hiver d’après Mino Raiola. Quel club profitera de cette opportunité en or ?

Paul Pogba n’est plus heureux à Manchester United ! C’est du moins l’information que Mino Raiola a communiqué à l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport . Et maintenant ? Manchester United ayant activé l’option pour prolonger le contrat de Pogba pour une année supplémentaire, le bail du Français court désormais jusqu’en juin 2022 comme Raiola l’a souligné. Mais pour l’agent du milieu des Red Devils , un transfert dès cet hiver serait préférable pour toutes les parties. Et il l’a clairement fait savoir. De quoi relancer ce feuilleton dans lequel le Real Madrid et la Juventus seraient les deux favoris.

Mino Raiola ne laisse pas la place au doute