Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola fait une grande annonce sur l'avenir de Verratti !

Publié le 8 décembre 2020 à 8h15 par A.C.

Mino Raiola, célèbre agent de joueurs, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Marco Verratti qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024.

En Italie, on n’a toujours pas digéré. Courtisé par les plus grands clubs transalpins, comme la Juventus, l’Inter, le Milan AC et le Napoli, c’est vers le Paris Saint-Germain que s’est dirigé Marco Verratti en 2012. Il fait ainsi partie des rares internationaux n’ayant pas joué le moindre match de Serie A dans sa carrière, puisqu’il est passé directement de la Serie B avec Pescara, au PSG. Au fil des années, un possible retour en Italie a souvent été évoqué, surtout lorsque la Juve cherchait un successeur à Andrea Pirlo en 2015. Mais Verratti n'a plus jamais bougé du Parc des Princes...

« Verratti est très heureux à Paris et le propriétaire du PSG l’aime »