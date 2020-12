Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deschamps répond à la bombe lâchée par Raiola sur Pogba !

Publié le 7 décembre 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que Mino Raiola a annoncé que le passage de Paul Pogba à Manchester United touchait à sa fin, Didier Deschamps n’a pas voulu prendre position dans ce dossier.

C’est la bombe de la journée. Dans un entretien à paraître ce mardi dans Tuttosport et dont certains extraits ont été publiés en avance sur le site du quotidien italien, Mino Raiola a annoncé qu’un transfert de Paul Pogba était préférable l’été prochain. « À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato », a notamment déclaré le célèbre agent. Reste à voir quel club se positionnera sur Paul Pogba, mais on peut penser que le Real Madrid pourrait refaire irruption dans ce dossier si Zinedine Zidane restait à son poste jusqu’à la fin de la saison, l’entraîneur étant un grand fan de son compatriote.

« Les joueurs ont des décisions à prendre pour leur carrière »