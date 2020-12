Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Ça se confirme pour le gros coup Laurent Blanc !

Publié le 7 décembre 2020 à 20h15 par D.M. mis à jour le 7 décembre 2020 à 20h21

Christian Gourcuff pourrait quitter son poste d’entraîneur du FC Nantes dans les prochaines heures. Laurent Blanc et Patrick Vieira auraient été sondés par les dirigeants, et l'ancien coach du PSG se serait déjà renseigné sur le club nantais...

La lourde défaite du FC Nantes face au RC Strasbourg (0-4) pourrait être fatale à Christian Gourcuff. Installé sur le banc des Canaris depuis août 2019, le technicien pourrait être limogé dans les prochaines heures selon L’Equipe et Waldemar Kita aurait commencé à se pencher sur la question de sa succession. Le nom de René Weiler a été cité ce dimanche soir, mais son profil ne ferait pas l’unanimité en interne. Par ailleurs, le FC Nantes apprécierait le profil de deux anciens champions du monde.

Laurent Blanc s'est renseigné sur Nantes, Vieira également ciblé