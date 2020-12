Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un autre coup légendaire en plus de Messi ?

Publié le 8 décembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Alors que la possibilité d’une arrivée de Lionel Messi au PSG fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines, Leonardo voudrait également tenter sa chance avec une autre star en instance de départ : Paul Pogba.

Lionel Messi arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, le PSG aurait déjà placé ses pions dans ce dossier pour tenter de récupérer gratuitement l’attaquant argentin à l’été 2021. D’ailleurs, Neymar a publiquement pris position dans ce dossier la semaine passée au micro d’ESPN : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui (…) Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Mais Messi ne serait pas le seul coup colossal en préparation pour le prochain mercato estival du PSG…

Le PSG bien positionné sur Pogba ?