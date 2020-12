Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ultimatum lancé à Zinedine Zidane ?

Publié le 7 décembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Bien que Florentino Pérez semble refuser de licencier Zinedine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid jouerait très gros face au Borussia Mönchengladbach mercredi soir. Explications.

Le Real Madrid restait sur deux défaites de rang, face au Deportivo Alaves et au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, un revers qui a mis le club merengue dans une position inconfortable pour une qualification en C1. Un moment difficile pour Zinedine Zidane qui avait assuré en conférence de presse qu’il ne comptait pas pour autant présenter sa démission. Samedi, la Casa Blanca est parvenue à renouer avec la victoire en s’imposant un but à zéro sur la pelouse du FC Séville. Un succès qui a fait à la fois du bien au club et surtout à Zidane. Mais l’entraîneur du Real Madrid pourrait n’avoir que repoussé l’échéance.

Ça passe ou ça casse pour Zidane face au Borussia…