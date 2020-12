Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Un international anglais dans le viseur de Solskjaer ?

Publié le 7 décembre 2020 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 7 décembre 2020 à 15h32

Désireux de renforcer sa défense en janvier, Ole Gunnar Solskjaer aurait jeté son dévolu sur Kieran Trippier. Mais il faudra pour cela faire plier l’Atletico Madrid, où l’Anglais est un titulaire indiscutable.