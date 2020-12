Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle sera la prochaine grosse vente de Longoria ?

Publié le 11 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Après un été peu animé dans le sens des départs, l'Olympique de Marseille n'aura plus le droit à l'erreur et devra impérativement vendre des joueurs dans les prochains mois. Mais quelle sera la plus grosse vente ?

Ces dernières années, l'Olympique de Marseille n'a pas réellement excellé en matière de ventes. Un échec imputé à Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'OM jusqu'en mai dernier. Toutefois, cet été, le club phocéen a rencontré les mêmes problèmes. Contraint de vendre, l'OM n'a finalement réussi qu'à transférer Bouna Sarr qui s'est engagé avec le Bayern Munich contre un chèque de 10M€. Bien insuffisant pour rééquilibrer les comptes, déjà dans le rouge avant la crise du Covid-19. Par conséquent, Frank McCourt aurait cette fois-ci mis la pression sur Pablo Longoria, head of football de l'OM, afin que plusieurs joueurs soient vendus pour un total avoisinant les 60M€. Et l'élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions, n'arrange rien. Mais quel joueur permettra à l'OM de renflouer ses caisses ?

Qui l'OM arrivera à vendre ?

Parmi les joueurs sur le départ, trois avaient été identifiés comme ceux ayant la plus forte valeur marchande de l'effectif cet été : Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Toutefois, attirés par la perspective de disputer la Ligue des Champions avec l'OM, aucun n'est parti. Mais surtout, à l'exception du défenseur croate, les joueurs d'André Villas-Boas n'ont pas reçu d'offre concrète. Avec l'élimination du club phocéen de toutes compétitions européennes, la situation va changer. D'autant plus que l'échéance des contrats de plusieurs joueurs va pousser l'OM à activer le processus de ventes. C'est le cas de Morgan Sanson et Boubacar Kamara dont le bail prend fin en juin 2022, mais surtout de Florian Thauvin puisque son contrat s'achève à l'issue de la saison. Autrement dit, si l'OM veut vendre, il va falloir le faire vite, les situations contractuelles des joueurs plaçant le club dans une position délicate. Reste désormais à savoir si des clubs se montreront intéressés.



Selon vous, quelle sera la prochaine grosse vente de l'OM ?