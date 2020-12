Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pini Zahavi a bien tenté un énorme coup pour le projet McCourt !

Publié le 9 décembre 2020 à 16h45 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Morgan Sanson n'a finalement pas quitté l'OM cet été. Et pourtant, Pini Zahavi a tout tenté, notamment auprès de grands clubs de Premier League.

Cet été, il était attendu que l'Olympique de Marseille vende de manière importante compte tenu de ses problèmes financiers. Ainsi, près de 60M€ étaient attendus en vente de joueurs. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu puisque seul Bouna Sarr a été transféré et a rejoint le Bayern Munich pour 10M€. Et pourtant, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Morgan Sanson ont longtemps été annoncés sur le départ puisqu'ils possèdent les valeurs marchandes les plus élevées. D'ailleurs, concernant l'ancien Montpelliérain, Pini Zahavi a tout tenté.

Zahavi a tenté de placer Sanson à Chelsea et Tottenham