Mercato - Barcelone : Un dossier colossal compromis... par Neymar et le PSG ?

9 décembre 2020

Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pourrait bien avoir des répercussions sur le mercato du FC Barcelone.

C’était en 2017. A l’époque, personne n’aurait jamais cru cela possible. Le Paris Saint-Germain pourtant surpris tout le monde, en arrachant Neymar au FC Barcelone. Un homme en particulier était derrière ce dossier légendaire : Pini Zahavi. Proche du clan Neymar et extrêmement influent sur le marché des transferts, l’ancien journaliste sportif israélien a piloté cette opération qui a couté, entre autres, 222M€ au PSG. Au passage, il aurait d’ailleurs empoché une commission supérieure à 10M€.

Zahavi n’est pas le bienvenu à Barcelone