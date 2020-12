Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, il n’y aurait pas que le Real Madrid !

Publié le 9 décembre 2020 à 13h45 par T.M.

Pour beaucoup, si Kylian Mbappé quitte le PSG, c’est pour aller au Real Madrid. Toutefois, le champion du monde aurait également d’autres destinations en tête.

Kylian Mbappé sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Telle est la question qui est de plus en plus posée. En effet, bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022, un départ l’été prochain est régulièrement évoqué. Alors que Leonardo tente actuellement d’empêcher cela en offrant un nouveau contrat à Mbappé, ce dernier semble toutefois plutôt proche d’un départ, notamment vers le Real Madrid. Les routes du joueur de 21 ans et de la Casa Blanca sont d’ailleurs appelées à se croiser un jour ou l’autre. Pour autant, ce mariage annoncé ne serait pas encore certain.

Mbappé a plusieurs idées en tête