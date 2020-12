Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça affiche une préférence claire pour l’avenir d'Umtiti !

Publié le 9 décembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie pour le mois de janvier, Samuel Umtiti dispose de plusieurs points de chute. Mais le FC Barcelone aurait ses préférences concernant l’avenir de son international français.

Trop souvent blessé depuis son sacre de champion du monde en 2018, Samuel Umtiti peine à retrouver de la régularité au FC Barcelone. Une santé fragile qui a plusieurs fois remis en question sa place chez les Blaugrana , et qui a bien failli le contraindre à faire ses valises cet été. Et si l’international français est finalement resté en Catalogne, son départ en prêt est toujours à l'ordre du jour du FC Barcelone pour le mercato hivernal. Et plusieurs prétendants en Serie A comme en Premier League seraient tentés par le pari de relancer « Big Sam ».

Le FC Barcelone privilégierait l’Italie