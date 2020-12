Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit l’alternative à Messi lui filer entre les doigts !

Publié le 9 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo en cas d’échec dans le dossier Lionel Messi, Paulo Dybala pourrait débarquer au PSG. Néanmoins, l’avenir de La Joya devrait s’écrire en Angleterre.

En difficulté à la Juventus, où il ne semble pas parvenir à totalement s’intégrer au système de jeu d’Andrea Pirlo, Paulo Dybala serait susceptible de rapidement quitter la Vieille Dame. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club turinois, Dybala ne discuterait pas avec ses dirigeants pour prolonger son contrat d’après Eurosport UK . De son côté, As révélait lundi que la fracture entre son clan et la Juventus s’agrandirait les jours passant, de quoi donner des idées au PSG si l’opération Lionel Messi ne se concrétisait pas. Néanmoins, ce dossier semblerait déjà râpé pour le PSG.

Le PSG déjà distancé pour Paulo Dybala