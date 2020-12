Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan B de luxe en cas d’échec avec Messi ?

Publié le 7 décembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que son avenir demeure incertain, Lionel Messi serait désormais la priorité du PSG pour la saison prochaine. Mais en cas d’échec sur La Pulga, Leonardo pourrait se positionner sur un autre Argentin au futur indécis.

Si Lionel Messi est resté au FC Barcelone à contrecœur, son départ cet été est toujours d’actualité. En fin de contrat en juin, La Pulga semble prenable, et l’appel du pied lancé par son ancien coéquipier Neymar a relancé l’intérêt du PSG. Nasser Al-Khelaïfi aurait fait du natif de Rosario sa priorité, mais le FC Barcelone ne compte pas déposer les armes de sitôt et espère encore pouvoir prolonger sa star. Si l’on ajoute à cela l’intérêt de Manchester City, le dossier Lionel Messi semble encore loin de son dénouement.

Dybala à la place de Messi ?