Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à côté d’un joli coup !

Publié le 9 décembre 2020 à 1h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Christian Eriksen devrait échapper à Leonardo pour la simple et bonne raison que le Danois voudrait retrouver la Premier League où West Ham serait prêt à dégainer une offre pour s’attacher ses services.

Depuis de longues semaines, le PSG garderait un oeil sur Christian Eriksen, dont l’avenir à l’Inter semble s’écrire en pointillés. En effet, arrivé en Lombardie en janvier dernier, l’international danois ne s’est pas totalement intégré au système de jeu d’Antonio Conte, qui ne semble d’ailleurs plus compter sur lui. L’occasion pour le PSG de tenter un coup de maître lors du mercato hivernal. Cependant, la Ligue 1 ne serait pas la priorité d’Eriksen qui disposerait de touches en Allemagne et qui pourrait voir son souhait de revenir en Premier League exaucé par un club pour le moins surprenant.

Eriksen de retour en Angleterre à… West Ham ?