Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce qui se confirme au sujet de Neymar-Messi

Publié le 8 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Les prises de position de chaque candidat à la présidence du FC Barcelone sur la question de la reconstitution du duo Messi-Neymar est très révélatrice d’un état de fait très simple. Analyse.

En pleine campagne électorale pour la présidence du FC Barcelone, les propos de Neymar appelant à la reconstitution de son duo avec Messi, sans préciser sous quel maillot, ont contraint tous les candidats à réagir. Il en est ressorti un fait très simple mais très révélateur : les favoris ont plutôt repoussé l’hypothèse d’un retour du crack brésilien là où les outsiders l’ont quasiment annoncé.

Les prises de position des candidats à l’élection présidentielle sont révélatrices