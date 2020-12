Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La stratégie de Laporta se confirme pour Messi…

Publié le 8 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

L’ancien président du Barça, de nouveau candidat à la présidence, s’est exprimé sur le dossier Messi. Décryptage.

Johan Laporta s’est très longuement exprimé dans le quotidien Sport au sujet de Lionel Messi : « Oui, je suis favorable à ce que Lionel Messi reste, et je pourrais avancer de nombreuses raisons pour justifier cela. Je préfère penser à ce que Leo apporte, ce qui est beaucoup, plutôt qu'à ce que son salaire pourrait coûter. Et je ne parle pas seulement de sport, car vous savez que je le considère comme le meilleur footballeur de l'histoire. Leo est bien plus que cela. À mon avis, tous les joueurs, lorsqu'ils gagnent de nombreux titres et génèrent autant de revenus, méritent d'être valorisés. C'est du moins ce que j'ai essayé de faire lorsque j'étais président. Et Leo, je le répète, est le meilleur joueur du monde et peut-être même de l'histoire du football. Il faut tenir compte du fait que Leo aime le Barça, et il l'a prouvé à plusieurs reprises. C'est un homme de club et il est à l'aise au Barça et dans la ville. C'est donc un autre facteur qui nous amène à penser que le mieux est de travailler pour que la relation Messi-Barça se poursuive. Il faut être imaginatif. Ayant bien compris que Messi n'est pas guidé par l'argent, et je vous assure qu'il ne l'est pas, il est nécessaire de faire une proposition qui puisse convaincre Leo que le Barça va disposer d'un projet compétitif qui puisse permettre de remporter la Ligue des champions. C'est fondamental, c’est ce qui aura le plus de valeur pour Leo au moment de décider de son avenir en fin de saison. J'en suis convaincu. Leo et moi avons une relation d'affection mutuelle. Il sait que chaque fois que j'ai fait une proposition, j’ai tenu parole. Leo le sait, il me l'a dit personnellement, et il y tient beaucoup. Je pense que Messi devrait terminer sa carrière au Barça. La vérité, c'est que je ne veux même pas imaginer Messi en dehors du club. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir l'autorité, pour connaître précisément la situation du club et voir quelle proposition je peux faire. Et le plus important, c'est que je puisse la tenir. À partir de là, je ferai tout mon possible pour convaincre Leo. Naturellement, il est nécessaire que Leo attende de savoir qui est le nouveau président du Barça et reçoive une proposition ». Que faut-il en penser ?

Jouer sur deux leviers

Les mots de Laporta confirment ce que le10sport.com avait analysé de sa stratégie pour Messi. Très clairement, le candidat à l’élection a intégré que le Barça n’avait pas les moyens de prolonger l’attaquant argentin au même niveau de salaire et qu’en conséquence, il fallait jouer sur d’autres leviers. Et Laporta en voit deux principaux : d’une part l’affection de Messi pour le club catalan, d’autre part la relation de confiance qui unit les deux hommes, Laporta misant sur le fait que Messi lui fasse confiance pour rebâtir un grand projet pour le club.