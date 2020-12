Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Inter vrai concurrent pour Messi ? Réponse

Publié le 8 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

En Italie, on affirme que Messi pourrait privilégier l’option Inter Milan. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien italien le Corriere Dello Sport évoque une possibilité sérieuse que Lionel Messi privilégie la perspective de s’engager avec l’Inter Milan, où il affrontera de nouveau Cristiano Ronaldo, plutôt que de retrouver Guardiola à City ou Neymar au PSG. Que faut-il en penser ?

Messi ne peut rien repousser à ce stade

Lorsque l’on évoque la situation de Messi, il faut bien comprendre que l’Argentin est en fin de contrat, et qu’à son âge et à son niveau de salaire, peu de clubs peuvent se positionner. Dans ces conditions, l’Argentin ne peut à ce stade repousser une opportunité comme celle de l’Inter sans pour autant qu’elle constitue sa priorité, le club nerazzurro apportant moins de garanties sportives et financières que Manchester City et le PSG.