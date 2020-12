Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scénario hallucinant est évoqué pour Mbappé !

Publié le 8 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Leonardo pourrait réaliser un véritable coup de maître avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin 2022.

Le compte à rebours est lancé. Dans un an et demi, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, Leonardo a pris les devants, pour éloigner les sirènes du Real Madrid ou encore de Liverpool. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires) » a expliqué le directeur sportif du PSG. « On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours ».

Et si Mbappé prolongeait, pour ensuite partir ?