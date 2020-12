Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi au PSG avec Neymar et Mbappé ? La réponse !

Publié le 8 décembre 2020 à 15h45 par T.M.

Depuis quelques jours, les fans du PSG se mettent à rêver d’un incroyable trio formé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais est-ce vraiment possible pour les champions de France ?

Après Manchester United, Neymar a lâché une bombe qui n’a pas manqué de faire réagir. En effet, le joueur du PSG a fait part de son souhait de rejouer avec Lionel Messi le plus rapidement possible. Alors que cela semble compliqué que ces retrouvailles se fassent au FC Barcelone, l’option la plus probable serait de voir l’Argentin débarquer au Parc des Princes l’été prochain, une fois que son contrat aura expiré avec le Barça. Alors que ce feuilleton n’en finit plus de faire parler, certains voient les choses en grand avec le retour du duo Neymar-Messi, épaulé également de Kylian Mbappé.

« C’est impossible »