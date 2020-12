Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour David Alaba !

Publié le 9 décembre 2020 à 14h45 par A.C.

En fin de contrat, David Alaba ne devrait vraisemblablement pas poursuivre son aventure au Bayern Munich.

Grand artisan de la victoire du Bayern Munich en Ligue des Champions, David Alaba se retrouve dans une situation particulière. Son contrat se termine en effet en juin prochain et, après des longues négociations, le Bayern Munich a surpris tout le monde en écartant une prolongation de sa star. De quoi rapidement éveiller l’intérêt des plus grands clubs au monde, comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus. Au PSG, l’Autrichien aurait d’ailleurs été réclamé par Thomas Tuchel déjà cet été, pour pallier le départ de Thiago Silva.

Le Bayern Munich et Alaba se sépareront en fin de saison