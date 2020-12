Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est la guerre totale pour ce joueur réclamé par Tuchel !

Publié le 8 décembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Apprécié d’une bonne poignée de cadors européens, David Alaba semblerait inaccessible pour le PSG pour des raisons financières et concurrentielles. Explications.

Pressentant le départ de Thiago Silva cet été en raison de sa situation contractuelle, Thomas Tuchel aurait communiqué le nom d’un joueur pour succéder au désormais ex-capitaine du PSG au sein de sa défense centrale. Pour ce faire, l’entraîneur du PSG aurait réclamé à Leonardo le recrutement de David Alaba qui était déjà annoncé sur le départ du Bayern Munich en août dernier. C’est du moins l’information que Sport BILD divulguait à l’époque. Toujours en froid avec sa direction, en raison de ses demandes salariales jugées trop élevées, Alaba serait susceptible de quitter le Bayern dans les prochaines semaines ou mois, son contrat courant jusqu’au mois de juin 2021. Cependant, le PSG ne serait pas en position favorable dans cette opération à cause de ses problèmes financiers dus au Covid-19 et à la concurrence.

Pour Alaba, ça se complique sur tous les plans