Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Accord déjà en vue pour Pogba ?

Publié le 9 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Que penser des phrases choc tenues par Mino Raiola, l’agent de Pogba, ces dernières heures ? Analyse.

Ces dernières heures, Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, a tenu des propos catégoriques au sujet de l’avenir du milieu de terrain français de Manchester United : « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato. Sinon, le club d'Old Trafford, avec lequel les relations sont excellentes, sait très bien qu'il risquerait de le perdre gratuitement, puisque pour l'instant, le joueur n'a pas l'intention de prolonger le contrat. Si quelqu'un ne comprend pas cela, par conséquent, il ne comprend pas grand-chose au football. En tout cas, ils peuvent me blâmer si Paul part l'été prochain ». Que faut-il en penser ?

Si Raiola se montre aussi catégorique…

Déjà, comme il le confirme ouvertement, si Mino Raiola a pris la parole de manière aussi radicale à quelques semaines du mercato d’hiver, c’est bien dans l’optique de faire partir Pogba dès le mois de janvier. Mais ce n’est sans doute pas tout : si Raiola se montre aussi directif, dans une démarche s’apparentant à une réelle mise de pression sur le club mancunien, c’est probablement qu’il a déjà quelque chose de très avancé, voire peut-être même de calé, avec un club pour Pogba.