Mercato - Real Madrid : Une opération XXL se confirme pour Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 12h00 par A.C.

Après la sortie de Mino Raiola concernant sa situation à Manchester United, Paul Pogba semble toujours plus proche d’un départ.

Paul Pogba pourrait bien vivre ses dernières semaines à Manchester United. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français traverse une période très compliquée dans son club depuis le début de la saison. Il y a perdu sa place de titulaire et, lors d’un entretien accordé à Tuttosport , son agent a été plus que clair. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United » a déclaré Mino Raiola. « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Dans ce même entretien, Raiola ouvre d’ailleurs la porte à un retour de Pogba à la Juventus, club qu’il a quitté en 2016, alors que Zinedine Zidane l'attendrait toujours du côté du Real Madrid.

A Turin, on penserait bien à un échange entre Pogba et Dybala