Mercato - Real Madrid : Solskjær répond à la sortie fracassante de Raiola sur Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 8h30 par A.C.

Ole Gunnar Solskjær, coach de Manchester United, s’est exprimé au sujet de la situation de Paul Pogba.

Comme à son habitude, Mino Raiola a fait énormément réagir. Il faut dire que le célèbre agent de joueurs n’y est pas allé de main morte, au moment de parler de la situation de Paul Pogba, à Manchester United. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » a déclaré Raiola, lors d’un très long entretien accordé à Tuttosport , ce mardi, jour même de la rencontre très importante de Manchester United face au RB Leipzig en Ligue des Champions. Une rencontre lors de laquelle Pogba est rentrée en jeu... à la 61e, a marqué, mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens (3-2). Une situation qui n'a pas manqué d'alerter le Real Madrid ou encore la Juventus, les deux clubs les plus intéressés par Pogba.

« Plus vite l’agent de Pogba se rendra compte que le football est un sport collectif, mieux ce sera »