Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : PSG, Real, Juve… Une opération colossale se prépare autour de Paul Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

L’heure du départ aurait sonné pour Paul Pogba. Le Français devrait prochainement quitter Manchester United et cela pourrait donner lieu à une énorme opération. Explications.

Dans un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a lâché une véritable bombe concernant l’avenir de Paul Pogba. Alors que le Français est sous jusqu’en 2022 avec Manchester United, il souhaite visiblement s’en aller. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato », a ainsi lâché l’agent de Pogba.

Qui dans la balance ?