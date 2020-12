Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba au coeur d'un nouveau deal colossal ?

Publié le 8 décembre 2020 à 23h00 par A.D.

Comme l'a clairement laissé entendre Mino Raiola, Paul Pogba pourrait ne plus faire long feu à Manchester United. En plus du PSG et du Real Madrid, l'Inter pourrait également essayer d'arracher La Pioche aux Red Devils. Et pour convaincre Ole Gunnar Solskjaer, les Nerazzurri pourraient proposer un échange avec Milan Skriniar.

En grande difficulté à Manchester United ces dernières semaines, Paul Pogba pourrait faire ses valises très vite. C'est en tous les cas ce qu'a fait savoir Mino Raiola dernièrement. Lors d'un entretien accordé à Tuttosport , l'agent de Paul Pogba a lâché une véritable bombe sur son avenir. « Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United » , a affirmé Mino Raiola. De quoi alarmer les plus grosses écuries européennes. Alors que le PSG et le Real Madrid seraient prêts à sauter sur l'occasion et à tenter le coup avec Paul Pogba, l'Inter pourrait entrer dans la danse. D'ailleurs, le club emmené par Antonio Conte aurait un bel argument à faire valoir pour obtenir gain de cause.

Un échange Pogba-Skriniar dans les tuyaux ?