Mercato - Real Madrid : La clé du dossier Pogba révélée ?

Publié le 8 décembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Alors que le transfert de Paul Pogba serait dans les tuyaux du côté de Manchester United, cette opération pourrait se réaliser grâce à Paulo Dybala, au grand dam du Real Madrid.

Et si ce n’était plus qu’une question de temps désormais ? Depuis son arrivée à Manchester United en 2016 après l’Euro, Paul Pogba n’a cessé d’être annoncé sur le départ et a lui-même mis les pieds dans le plat pour la première fois en juin 2019. Lors d’une tournée en Asie pour son équipementier, Paul Pogba révélait qu’après 3 ans passés dans le nord de l’Angleterre, il était temps pour lui de se lancer un nouveau challenge. Cet été-là, le champion du monde tricolore était annoncé du côté du Real Madrid et surtout de la Juventus où un échange avec Paulo Dybala a été évoqué dans la presse. Et alors que Mino Raiola a scellé l’avenir de Pogba lors de son interview à Tuttosport , la Juventus aurait une belle carte à jouer.

Le terrain a déjà été préparé pour Paulo Dybala à Manchester…