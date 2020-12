Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Haaland, Verratti... Mino Raiola dit tout sur ses stars !

Publié le 8 décembre 2020 à 12h30 par A.C.

Mino Raiola a abordé en long et en large l’avenir de certains des grands noms de son écurie, comme Paul Pogba, Eriling Haaland et Marco Verratti.

Considéré comme l’un des plus grands agents au monde, Mino Raiola est également un excellent communicant. L’Italo-néerlandais parle rarement pour rien et, quand il le fait, il n’hésite pas à sortir la sulfateuse ! On ne compte plus les clashs entre Raiola et certains grands noms de la planète football... souvent des entraineurs ou présidents de ses joueurs. Cela a été le cas avec Alex Ferguson, Pep Guardiola, l’ancienne direction du Milan AC, Florentino Pérez et plus récemment Ole Gunnar Solskjaer. « Paul n’est pas ma propriété et certainement pas celle de Solskjaer. Paul appartient à Paul Pogba. J’espère que Solskjaer n’a pas suggéré que Paul était son prisonnier » a lancé Raiola sur Twitter, concernant une polémique concernant son joueur Paul Pogba, à Manchester United. « Jusqu’à présent, j’étais peut-être trop gentil avec lui ». Ce mardi et à quelques semaines du mercato hivernal, Mino Raiola fait encore une fois parler de lui. Comme d’habitude, ça vaut le détour, dans une interview qui s’étale sur quatre pages, dans Tuttosport !

« La meilleure solution serait que Pogba parte au prochain mercato »

Son cheval de bataille est toujours Paul Pogba. Désormais, Mino Raiola ne se cache plus : il souhaite voir le milieu français quitter Manchester United le plus vite possible. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » a déclaré Raiola, qui a ensuite parlé directement de la Juventus. « Oui, Pogba peut revenir à la Juventus. Il n'est pas content à Manchester United et peut-être que la Juventus pourrait être la prochaine équipe de Paul, pourquoi pas ? La relation entre Paul, la Juventus et ses anciens coéquipiers est excellente ». Une sortie qui devrait plaire à Zinedine Zidane, qui souhaiterait attirer Pogba au Real Madrid.

« Si Haaland veut quitter un jour le club, il me le dira »

Le club madrilène a ensuite reçu un second message. Lors de cet entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola a également évoqué la situation d’Eirling Braut Haaland, un joueur qui plairait énormément au Real Madrid. « L’intérêt du Real Madrid pour Haaland ? C’est loin d’être nouveau ! Mais le joueur est très heureux à Dortmund pour le moment » a expliqué l’agent de l’attaquant du Borussia Dortmund. « Son ambition est de gagner la Ligue des Champions et, quand il partira, il ne le fera pas pour l’argent. S'il veut quitter un jour le club, il me le dira et on le communiquera au club. Ce sera pour feeling et ambition. Je n'ai jamais vu un joueur aussi mature pour son âge, sauf peut-être Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic. Il est comme une peinture, comme "Le Cri" de Munch. Il fait peur aux défenseurs. Il m'avait appelé après être sorti à la 85e minute et après avoir marqué quatre buts. ll était énervé ».

« Verratti est très heureux à Paris et le propriétaire du PSG l’aime »