Mercato - Real Madrid : Avec Pogba, Raiola a provoqué un cataclysme !

Publié le 8 décembre 2020 à 20h00 par Th.B.

De par sa déclaration à Tuttosport sur l’insatisfaction de Paul Pogba à Manchester United, Mino Raiola a provoqué un raz-de-marée au sein du club mancunien. De quoi relancer l’avenir du Français qui est notamment pisté par le Real Madrid et la Juventus.

« Paul Pogba et Manchester United, c’est terminé . À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato » . Voici une partie du message que Mino Raiola a fait passer dans les colonnes de ce mercredi de Tuttosport . Le renommé agent de Paul Pogba n’y est donc pas allé par quatre chemins. Et sa déclaration n’a pas laissé de marbre les dirigeants et le staff technique de Manchester United, tout en alimentant les rumeurs de transfert au Real Madrid entre autres.

Solskjaer et le comité de direction furieux, la porte de sortie sera présentée à Pogba !