Mercato : Après la bombe de Raiola, quel avenir pour Pogba ?

Publié le 9 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Mino Raiola a assuré que Paul Pogba allait quitter Manchester United, plusieurs destinations s'offrent à l'international français.

Dans une interview accordée à Tuttosport , Mino Raiola a lâché une bombe au sujet de l'avenir de Paul Pogba : « Il ne sert à rien de tourner autour du pot. Il vaut mieux parler clairement, regarder devant soi et ne pas perdre de temps à chercher des coupables. À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato ». Autrement dit, l'international français quittera les Red Devils au plus tard l'été prochain. Mais pour rejoindre quel club ?

Le Real, la Juve et le PSG à la lutte pour Pogba ?