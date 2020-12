Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La Juventus annonce la couleur sur un retour de Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 9h30 par A.C.

Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Paul Pogba à Turin.

L’hiver va être très chaud pour Paul Pogba ! Les envies de départ du milieu de Manchester United n’étaient pas totalement méconnues, surtout avec le Real Madrid et sachant en plus que son contrat se termine en 2022. Cette fois, son agent a toutefois mis les deux pieds dans le plat. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » a lancé Mino Raiola dans Tuttosport , avant de parler directement de la Juventus « Oui, Pogba peut revenir à la Juventus. Il n'est pas content à Manchester United et peut-être que la Juventus pourrait être la prochaine équipe de Paul, pourquoi pas ? La relation entre Paul, la Juventus et ses anciens coéquipiers est excellente ».

« Nous connaissons tous sa valeur, mais nous connaissons également son prix ! »