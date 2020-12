Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane préparerait un sale coup au PSG !

Publié le 9 décembre 2020 à 7h30 par A.D.

Leonardo voudrait profiter de la situation compliquée de Christian Eriksen pour le recruter dès le mois de janvier. Le directeur sportif du PSG devrait se frotter au Real Madrid, à la Juventus, à Manchester United, à Arsenal et au Borussia Dortmund pour le milieu offensif de l'Inter.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a quitté Tottenham pour s'engager en faveur de l'Inter. A Milan depuis presque un an, le milieu offensif danois vit des débuts plus que compliqués dans son nouveau club. Depuis son arrivée chez les Nerazzurri , Christian Eriksen ne parvient pas à convaincre Antonio Conte et peine à emmagasiner du temps de jeu. A tel point qu'il serait plus que jamais sur le départ. Conscient de la situation de Christian Eriksen, Leonardo voudrait en profiter pour le récupérer dès le mois de janvier. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le numéro 24 de l'Inter.

Christian Eriksen affolerait l'Europe