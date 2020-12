Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande annonce à venir pour Sergio Ramos !

Publié le 9 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le flou entoure l’avenir de Sergio Ramos. Un voile qui pourrait toutefois rapidement disparaitre.

Depuis le début de la saison, il existe clairement un Real Madrid avec et sans Sergio Ramos. Alors que le capitaine de la Casa Blanca a manqué certains matchs, les résultats ont été décevants. De quoi démontrer un plus l’importance et l’aura du défenseur de 34 ans. Au Real Madrid, Sergio Ramos est donc primordial, mais dernièrement, son avenir était incertain. En effet, le joueur de Zinedine Zidane est dans sa dernière année de contrat et les négociations avec Florentino Pérez pour une prolongation de contrat bloquaient. Néanmoins, tout pourrait se résoudre prochainement.

Un accord avant Noël ?