Mercato - PSG : Recruter Lionel Messi, une mauvaise idée pour Leonardo ?

Publié le 9 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Pour satisfaire Neymar, le PSG pourrait donc se jeter Lionel Messi. Toutefois, Leonardo s’est vu déconseiller cela.

Dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi attend notamment les prochaines élections présidentielles au sein du club catalan pour envisager une possible prolongation. Toutefois, l’idée de le voir partir libre à l’issue de la fin est bien réelle et ce feuilleton a pris un nouveau tournant ces derniers jours. En effet, Neymar a clamé publiquement son envie de jouer avec Messi. Il n’en fallait alors pas plus pour imaginer les deux amis se retrouver au PSG. Ayant déjà pensé à l’Argentin cet été, Leonardo pourrait donc revenir à la charge, même si cela pourrait être une mauvaise. C’est en tout cas ce que pense Arsène Wenger.

« Est-ce que vous pouvez garder l'équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Messi ? »