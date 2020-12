Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Messi, Mbappe... Tapie répond à Boudjellal pour Zidane !

Publié le 9 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Mourad Boudjellal ne cesse d'évoquer le rachat de l'OM est ses ambitions, l'ancien président du RCT a clairement été calmer par Bernard Tapie.

« La première chose, c'est d'aller me coucher et dormir devant la porte de Zidane. Je ferai tout pour le convaincre de venir. Je pourrais peut-être l'avoir à l'usure… A moins qu'il me donne un coup de boule (rires). Mais de toute façon, il faut tenter de réunir ces deux histoires : Marseille et Zidane. Un président de l'OM se doit d'essayer . » Il y a quelques jours, Mourad Boudjellal a de nouveau affiché son intention d'attirer Zinedine Zidane à l'OM si le projet de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi aboutissait. Des promesses qui doivent faire rêver les fans de l'OM, mais qui agacent sérieusement Bernard Tapie.

«C’est bien gentil de faire rêver les gens, mais au final tu fais du mal au club»