Mercato - OM : Vente, McCourt... L'Arabie Saoudite est toujours dans le coup !

Publié le 8 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Le feuilleton de la vente de l'OM a été relancé ces jours-ci par Mourad Boudjellal, mais c'est bien l'Arabie Saoudite qui pourrait rafler la mise.

De retour sur le devant de la scène, Mourad Boudjellal a relancé le feuilleton de la vente de l'Olympique de Marseille. L'ancien président du RC Toulon est omniprésent dans les médias afin d'assurer que son projet de rachat de l'OM est toujours d'actualité avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais il a également révélé l'existence d'autres offres sans en dévoiler la provenance. Mais pour Romain Molina il y a un intérêt venu d'Arabie Saoudite. Ou au moins une prise de renseignements.

«Il y a une demande de renseignement sur deux clubs français dont l’un est Marseille»