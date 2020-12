Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar/Messi fait réagir une autre star !

Publié le 8 décembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar a clairement affiché son envie de retrouver Lionel Messi la saison prochaine, Philippe Coutinho a rebondi sur ces propos de la star du PSG sur son coéquipier du FC Barcelone.

« J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », lâchait Neymar la semaine passée au micro d’ ESPN , indiquant donc qu’il voulait de nouveau évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine. Alors, cette association pourrait-elle se reformer ? Et si oui, au sein du PSG ou du FC Barcelone ? Quoi qu’il en soit, Philippe Coutinho ne serait pas contre au Barça…

« On veut toujours jouer avec les meilleurs »