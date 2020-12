Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup en attaque se profile pour l’été prochain !

Publié le 8 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Très performant depuis son arrivée au PSG cet été, Moise Kean n’exclut pas de rester dans la capitale la saison prochaine, lui qui appartient encore à Everton.

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Moise Kean sortait d’une saison très compliquée dans les rangs d’Everton. En effet, l’attaquant italien n’a pas réussi en Angleterre à confirmer les nombreux espoirs qui étaient placés en lui à l’époque de la Juventus, et pourtant cette saison, Moise Kean revit avec le PSG puisqu’il compte déjà 7 buts toutes compétitions confondues. Du coup, son avenir fait déjà débat, et l’attaquant italien pourrait envisager de rester au PSG.

Kean pas contre un transfert au PSG ?