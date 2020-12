Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l’épineux dossier Amavi à gérer pour Longoria !

Publié le 9 décembre 2020 à 14h30 par T.M.

Outre Florian Thauvin, l’OM voit également Jordan Amavi être dans sa dernière année de contrat. Sans prolongation, le cadre d’André Villas-Boas pourrait partir libre en fin de saison. Il va falloir agir pour Pablo Longoria, mais cela s’annoncerait compliqué.

Depuis la nomination d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM, Jordan Amavi est totalement métamorphosé. Arrivé en provenance d’Aston Villa, le latéral gauche est aujourd’hui l’un des cadres du club phocéen. Une belle histoire qui pourrait toutefois prendre fin d’ici quelques mois. En effet, à l’instar de Florian Thauvin, Amavi est lui aussi dans sa dernière année de contrat et pourrait partir libre en fin de saison. Pour empêcher cela, il faudra trouver un accord pour une prolongation. Et en coulisse, cela discute, comme l’avait dernièrement fait savoir Villas-Boas : « Pablo (Longoria) parle avec son entourage pour le prolonger. J'espère que ça va se passer. Il fait un bon début de saison malgré quelques erreurs. On compte sur lui ». Toutefois, pour l’OM, cela ne sentirait pas si bon que cela. Dernièrement, L’Equipe expliquait que la tendance était plutôt à un départ et cela tend à se confirmer pour Jordan Amavi.

Une prolongation ou un départ ?

Où en est donc l’OM pour la prolongation de Jordan Amavi ? Selon les informations de Jean Saint-Marc, journaliste pour France Info et Le Parisien , rapportant une source proche des négociations, celles-ci seraient actuellement « sereines ». Pour autant, la direction phocéenne n’aurait toujours pas donné de réponse suite à la contre-proposition du Marseillais, qui serait bel et bien « en position de force ». Relancé par André Villas-Boas à l’OM, Amavi aimerait bien passer encore une saison sous les ordres du technicien portugais, mais cela ne se fera pas à n’importe quelles conditions. Alors que le latéral gauche de 26 ans émargerait actuellement à près de 200 000€ par mois, il aimerait bien recevoir une augmentation à la hauteur de son statut de cadre sur la Canebière. Pablo Longoria pourrait-il faire cet effort financier alors que la crise frappe de plein fouet l’OM ?

Amavi a des prétendants

Comme l’a précisé Jean Saint-Marc, Jordan Amavi aurait aujourd’hui plus de chances de partir que de rester. Le journaliste estime d’ailleurs ce scénario à 70% contre 30% pour une prolongation. Et en cas de départ, le joueur de l’OM ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club. En effet, certains clubs auraient déjà pris des renseignements pour Amavi, notamment en Premier League. Dernièrement, il était d’ailleurs annoncé que Crystal Palace pensait à l’ancien joueur d’Aston Villa. Courtisé, Jordan Amavi ne ferait toutefois l’objet d’aucune offre pour le moment. Affaire à suivre...