Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le transfert avorté de Caleta-Car !

Publié le 9 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Outre Bouna Sarr et Maxime Lopez, Duje Caleta-Car aurait lui aussi pu quitter l’OM lors du dernier mercato. Un transfert qui ne s’est finalement pas fait. Révélations.

Frank McCourt a prévenu Pablo Longoria, il faut que l’OM vende pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. En effet, les comptes du club sont dans le rouge et déjà cet été, de nombreux départs étaient attendus. Finalement, cela ne s’est pas passé comme cela et seuls Bouna Sarr (Bayern Munich) et Maxime Lopez (Sassuolo) ont fait leurs valises. Les joueurs annoncés loin de la Canebière étaient pourtant nombreux. Cela a notamment été le cas de Duje Caleta-Car. Au sortir d’une saison très intéressante avec l’OM, le solide défenseur central croate éveillait notamment les intérêts en Premier League, mais l’appel de la Ligue des Champions aurait visiblement été plus fort pour Caleta-Car.

Le départ a été proche