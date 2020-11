Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette incroyable révélation sur le prix de Morgan Sanson !

Publié le 13 novembre 2020 à 21h15 par A.M.

Alors que Jacques-Henri Eyraud espérait récupérer un gros chèque grâce à la vente de Morgan Sanson, le prix de l'ancien milieu de terrain du MHSC aurait largement chuté.

L'avenir de Morgan Sanson a beaucoup fait parler cet été. Et pour cause, alors que l'OM est en proie à d'importants soucis financiers, le milieu de terrain était annoncé sur le départ afin de renflouer les caisses phocéennes. Jacques-Henri Eyraud espérait récupérer un gros chèque grâce à cette vente, d'autant plus que Pini Zahavi s'était rapproché du clan Sanson afin de faciliter son transfert en Premier League. Finalement, l'OM ne recevra jamais de grosses offres pour son milieu de terrain qui n'a donc pas bougé.

Le prix de Sanson en chute libre ?