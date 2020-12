Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Boudjellal, le clan Ajroudi en rajoute une couche pour le rachat de l’OM !

Publié le 9 décembre 2020 à 10h45 par T.M.

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal a rajouté de l’huile sur le feu concernant le feuilleton de la vente de l’OM. Et voilà que dans le clan de Mohamed Ayachi Ajroudi on confirme que le projet est toujours d’actualité.

Durant l’été, Frank McCourt avait été inflexible concernant une possible vente de l’OM. Malgré les nombreuses manoeuvres de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ayachi Ajroudi, très intéressés par le club phocéen, l’Américain avait persisté à dire que son bien n’était pas à vendre. De quoi mettre en échec les deux collaborateurs. Et s’ils avaient un peu disparu des radars ces derniers mois, les voilà de retour. En effet, profitant de la sortie de son livre, Boudjellal a relancé le feuilleton de la vente de l’OM, affirmant que McCourt sera obligé de vendre tôt ou tard. Et du côté d’Ajroudi, on est à toujours à l’affût.

Ajroudi ne lâche rien