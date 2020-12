Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé sa nouvelle star !

Publié le 9 décembre 2020 à 15h30 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain seraient des candidats plus que sérieux pour Paul Pogba, dont l’avenir à Manchester United touche à son terme.

Revenu en Angleterre en 2016, Paul Pogba n’y a jamais réussi. Après une Ligue Europe remportée avec Manchester United, le milieu de terrain pourrait ainsi faire ses valises. C’est en tout cas ce qu’a tout récemment assuré son agent. « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui » a déclaré Mino Raiola, lors d’un long entretien accordé à Tuttosport ce mardi. « Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Le Real Madrid et la Juventus, pistes récurrentes pour Paul Pogba, ont ainsi fait surface. Pourtant, un troisième club pourrait tirer son épingle du jeu, avec le Paris Saint-Germain.

Leonardo et Raiola discutent pour Pogba...

D’après les révélations faites par The Transfer Window Podcast , Leonardo discuterait avec Mino Raiola de Paul Pogba. Un joueur très apprécié au sein du Paris Saint-Germain, pour plusieurs raisons. Le média britannique souligne en effet le fait que Pogba, étant Champion du monde et qui plus est avec la France, serait une recrue de prestige. L’arrivée de Pogba pourrait également représenter un renfort de poids pour le milieu du PSG, qui pourrait perdre Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye. Les échanges entre Leonardo et Raiola porteraient sur une possible arrivée dès le mois de janvier prochain, tout comme en fin de saison, lorsqu’il ne restera plus qu’un an de contrat au joueur de Manchester United.

Pogba, l’atout pour garder Mbappé ?