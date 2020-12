Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pogba, Leonardo aurait une énorme idée derrière la tête !

Publié le 9 décembre 2020 à 12h45 par T.M.

En discussion avec Mino Raiola pour Paul Pogba, Leonardo ne voudrait pas seulement recruter le Français pour des raisons sportives. Derrière cet intérêt pourrait se cacher un autre enjeu majeur. Explications.

Suite la bombe lâchée par Mino Raiola, la question est désormais de savoir où ira Paul Pogba après son départ de Manchester United. Alors que le feuilleton autour de l’avenir du Français est donc reparti de plus belle, voilà que le PSG aurait décidé de se mêler à cette lutte. Alors que Pogba pourrait être disponible dans les prochains mois, Leonardo aurait l’intention de sauter sur l’occasion. Pour cela, comme l’a révélé The Transfer Window Podcast , des discussions auraient d’ores et déjà été entamées avec Mino Raiola, agent du Mancunien, à propos d’un transfert cet hiver ou bien l’été prochain.

Recruter Pogba… pour garder Mbappé ?