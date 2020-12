Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas ouvre la porte à un départ pour janvier !

Publié le 11 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Dans le besoin de renflouer ses caisses, l’Olympique de Marseille poussera vers la sortie ses indésirables en janvier. Barré par la concurrence, Christopher Rocchia pourrait être l'un des premiers à faire ses valises.

Cet été, l’Olympique de Marseille devait réaliser des ventes pour résoudre ses soucis financiers. Mais au final, seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont fait leurs valises. Ainsi le mercato d’hiver pourrait être mouvementé dans le sens des départs du côté de l’OM. Si la direction se trouve dans une situation délicate pour Jordan Amavi et Florian Thauvin, tous deux en fin de contrat en juin, les joueurs promis à peu de temps de jeu seront inévitablement invités à plier bagage. C’est par exemple le cas de Christopher Rocchia, qui n’a joué que 11 minutes depuis le début de la saison.

« On a toujours été clair avec lui »