Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est passé tout proche de la sortie !

Publié le 11 décembre 2020 à 19h00 par D.M.

Florentino Perez aurait rencontré Zinédine Zidane il y a quelques jours afin de faire le point sur sa situation au Real Madrid. Une réunion au cours de laquelle l’entraîneur aurait réussi à convaincre son président de le laisser sur le banc.

Zinédine Zidane a, une nouvelle fois, réussi à retourner une situation bien mal engagée. Comme la saison dernière, l’entraîneur du Real Madrid a été contesté après de grosses contre-performances. Battu par Cadix, le FC Valence et Alavés en championnat, et en grand danger en Ligue des champions, Zinédine Zidane devait se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition européenne pour conserver son poste d’entraîneur. Défait par le Chakhtior Donetsk le 1er décembre dernier, le Real Madrid a finalement battu le Borussia Mönchengladbach ce mercredi et est parvenu à terminer premier de son groupe. Un bol d’air pour le technicien français, qui était proche de franchir la porte de sortie.

Perez s'est entretenu avec Zidane