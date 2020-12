Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se prononce sur deux dossiers sensibles du moment !

Publié le 11 décembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Peu utilisés depuis le début de saison, Marcelo et Isco ont du mal à obtenir les bonnes grâces de Zinedine Zidane. Une situation qui pourrait provoquer leur départ dans un avenir proche. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach du Real Madrid s'est livré sur la situation de Marcelo et d'Isco.

Depuis le début de la saison, Marcelo et Isco vivent des moments difficiles. En effet, les deux hommes peinent à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette de Zinedine Zidane au Real Madrid. Et lorsque le coach français leur offre quelques minutes, Marcelo et Isco sont loin de faire bonne figure. Décriés à la Maison-Blanche , Marcelo et Isco pourraient être poussés vers la sortie en 2021. Selon les dernières informations d' Eurosport UK , la direction du Real Madrid se poserait des questions sur plusieurs joueurs et en particulier sur Marcelo et Isco. Ainsi, elle pourrait décider de se séparer de ses deux joueurs lors du prochain mercato estival pour pouvoir investir sur des renforts. De leur côté, Marcelo et Isco pourraient d'eux même prendre la décision de claquer la porte madrilène comme l'a clairement laissé entendre l'agent de l'Espagnol.

«Nous n'avons pas d'offres, mais Isco veut essayer une autre ligue»

« Pour l'instant, nous n'avons pas d'offres, mais Isco veut essayer une autre ligue. Rester à Madrid ne serait pas un problème » , a confié Francisco Alarcon, père et représentant d'Isco lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser il y a quelques semaines. Si aucune offre n'aurait été formulée pour Isco, les pistes en cas de départ ne manqueraient pas pour lui. En effet, comme l'a indiqué Calciomercato.com dernièrement, Isco susciterait l'intérêt du PSG et aurait la cote en Premier League. Mais qu'en pense Zinedine Zidane dans tout ça ?

«Il y a beaucoup de joueurs ici et c'est la difficulté d'un entraineur de choisir son 11»